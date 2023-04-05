Hulusi Akar, Kayseri'den Liste Başı

AK Parti'de milletvekili listeleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Milletvekili adayı olacak Bakanların seçim bölgeleri belirlendi. Depremin etkilediği şehirlerde liste başlarında bakanların olabileceği ve Hulusi Akar Paşa'nın da Kayseri'den liste başı olabileceği ifade ediliyor.

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  • 05.04.2023 15:33
  • Güncelleme: 05.04.2023 15:38
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Hulusi Akar, Kayseri'den Liste Başı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti'de milletvekili listeleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Milletvekili adayı olacak Bakanların seçim bölgeleri belirlendi. Depremin etkilediği şehirlerde liste başlarında bakanların olabileceği ve Hulusi Akar Paşa’nın da Kayseri’den liste başı olabileceği ifade ediliyor.

Aday listelerinin teslim edilmesi gereken son tarih olan 9 Nisan’dan önce AK Parti’de hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığı belirtildi. Bakanlara da hangi illerden aday yapılacaklarının söylendiği ifade ediliyor. 

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti kulislerinde, başta mevcut milletvekilleri olmak üzere adaylık başvurusu yapan isimler, listelerdeki yerlerini öğrenmenin telaşına girdi. Seçim bölgesi değişikliği talep edenlerle ilgili ise ayrı bir çalışma yürütülüyor. Kendi seçim bölgesinden ayrılmasının etkisi, aday yapılmaması durumunda seçim sonrası hükûmet oluşumunda yer alıp almayacağı gibi dengeler değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki üst komisyonda şehirler bölge bölge ele alınıyor. Önce, mevcut milletvekillerinden kimlerin aday yapılmayacağına karar veriliyor. Ardından yeni isimler üzerinde görüşler dile getiriliyor. İhtiyaç duyulması hâlinde, listeye girecek isimlerle ilgili Cumhurbaşkanı hem eski milletvekillerinden, hem de illerin teşkilat yönetimleriyle bire bir telefon trafiği yürütüyor.

BAKANLARIN SEÇİM BÖLGELERİ

AK Parti’deki çalışmalarda kabine üyelerinin listedeki yerlerinin de büyük ölçüde belirlendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan milletvekili adayı yapılacağı açıklanmıştı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın Kayseri’den, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Malatya’dan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bursa’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ise İstanbul’dan liste başından aday gösterilecekleri konuşuluyor. Ancak, Kurum’un memleketi Konya’dan aday gösterilmesi ihtimali de bulunuyor. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül’ün de Diyarbakır listesinden aday yapılacağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Karadeniz şehirlerinin birinden liste başı olacakları ifade ediliyor. Bazı bakanların milletvekilliğine soğuk baktığına yönelik değerlendirmeler de yapılıyor. Ancak, bakanların büyük bölümünün Cumhurbaşkanı’nın vereceği karara uyacağı belirtiliyor. 

Haber Merkezi

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