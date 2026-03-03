Hulusi Akar, 'Kayseri her alanda birlik ve beraberliği teşvik ediyor'

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, lçe başkanları, rektörler, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Düzenlenen iftar programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KAYMOS’un Kayseri’de sadece mobilya ve sanayi konusunda değil her alanda birlik ve beraberliği teşvik ettiğini belirterek, “Kayseri’ye baktığımızda Kayserimiz gerçekten huzurlu bir ilimiz. Sayın Valimiz’in büyük katkılarıyla, büyük çalışmalarıyla, Belediye Başkanımız ve herkesin yaptığı çalışmalarla uygun bir çalışma ortamı var. Bu ortamı iyi değerlendirmemiz lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Burada KAYMOS ve tüm buradaki çalışanların bir ve beraber olması, gerçekten herkes için yararlı olacak. Onun için biz her ortamda sadece mobilya ve sanayi konusunda değil her alanda birlik ve beraberliği teşvik ediyoruz. Birlikte olduğumuz takdirde, herkesin çok daha kazançlı olacağını bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘KAYMOS, KAYSERİ’NİN HER MESELESİNDE ‘BEN VARIM’ DİYOR’

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, KAYMOS’un yalnızca mobilyada değil Kayseri’nin her meselesinde olduğunu belirterek, “Kayseri’nin kendi kültüründen, kendi geleneğinden, kendi iç dinamikleriyle ortaya koyduğu ve ortaya çıkardığı KAYMOS bugün Kayseri’nin her noktasında elini değil gövdesini taşın altına koyarak bu şehre değer vermeye, değer katmaya devam ediyor. KAYMOS’a bir teşekkürü de ERVA Spor Okulları için yapmak istiyorum. Çünkü KAYMOS Nobel iş birliğinde ERVA Spor Okulu harikalar yapmaya devam ediyor. KAYMOS sadece mobilyada değil Kayseri’nin her meselesinde ‘Ben varım’ diyor. Biz de başımız üstünde bu kabullerini alıyoruz, koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

’TÜRKİYE ŞU ANDA BİR HUZUR VE GÜVEN LİMANI’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Böylesine faizlerin yüksek olduğu bir dönemde insan istihdam eden, devletine vergi veren, yatırım yapan, ihracat yapan her bir sanayicimiz bir kere altın madalyaya layık. O yüzden hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, hepinizi alkışlamak istiyorum. Etrafımız ateş çemberiyken Türkiye şu anda bir huzur ve güven limanı. Sizlerin de büyük katkılarıyla ülkemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

‘KAYSERİ’Yİ ANADOLU’NUN FUAR MERKEZİ YAPMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ’

Kayseri’yi Anadolu’nun fuar merkezi yapmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Bu organizasyonlar yalnızca ticari bir etkinlik değil şehrin ekonomisini canlandıran, marka değerini yükselten ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılan güçlü bir ekonomik dinamiktir. KAYMOS ile beraber yılda 3 fuara imza attık. Anadolu’nun fuar merkezini Kayseri yapmak için yönetimimizle canla başla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.