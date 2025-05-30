Hulusi Akar: 'Kayseri'nin gelişmesi için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz'

TOBB’da Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim ve tanıtım töreni düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, program sonrasında Kayseri’nin gelişimine yönelik açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan. Akar; “Gerçekten çok önemli işler yapıldığında büyük bir memnuniyetle burada mücadele ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalara bu projeleri gerçekleştirme için azim ve gayretle çalışma suretiyle hep beraber çalışma süretiyle inşallah çok daha iyi bir Kayseri'yle dolayısıyla ülkemize ve Kayseri'mize önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Emeği için herkesi ben candan kutluyorum. Herkes candan başta çalışıyor. Odalarımız çalışıyor, valileriniz çalışıyor, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar. Herkes el birliği ile omuz omuza çalışma süretiyle Kayseri'mizin çok daha güvenli, çok daha rahat, çok daha ferah, çok daha müreffeh bir araya gelmesi için gayretlerimiz sürüyor. Bu konuda burada Ankara'da bakanlıklarla ilgili, ilgili kurumlarla ilgili yapması gereken ne varsa bunları da yine arkadaşlarımıza beraber omuz omuza yapmak süretiyle Kayseri'mizle birlikte ülkemizin de gelişmesi için kalkınması için elimizden gelen ne varsa bunları yaptık yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten Kayseri önemli. Kayseri gerçekten ülkemiz için, orta Anadolu dolu için, ülkemiz için gerçekten iftihar kaynağı. Tarihimize, kültürümüze, medeniyetime yaraşır şekilde Kayseri'nin layık olduğu yere gelmesi için sadece yurt dışında değil, yurt dışında da gerekli efendim girişimlerde bulunmak süretiyle gelmemiz noktayı varmamız gereken noktayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı ben bir kez daha bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime, bütün çalışanlara, katkı sağlayanlara en içten duygularla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bu arada tabii Kayseri'nin bu hale gelmesi için emek veren ve şu an aramızda olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emekleri gerçekten yatsınamaz. İnkar edilemez. Büyük bir gerçek. Çok şeyler yapıldı bugüne kadar. Dolayısıyla bundan sonra bizler elimizden geldiği çalışmak süretiyle ülkemize, milletimize, Kayseri'mize katkı sağlayacağız. Sağ olun, var olun. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.