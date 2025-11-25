Hulusi Akar: “Kayseri’nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek”

  • Haberler
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Kayseri'nin Turizm Master Planı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Kayseri’nin Turizm Master Planı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Akar: “Tarihi mirası, Kültürel zenginliği, eşsiz medeniyet birikimiyle; Kayseri’nin turizm potansiyeli daha da güçlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Kayseri’nin Turizm Master Planı üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Kadim şehir Kayseri’nin geleceğe dönük turizm vizyonunu, sürdürülebilir büyümesini ve ulusal–uluslararası çekim merkezi olmasını sağlayacak çalışmalara verdiği katkı ve destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

