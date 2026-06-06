Hulusi Akar: Kayserimiz Anadolu'nun yıldızı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İncesu ilçesinde katıldığı kamp-karavan festivalinde yaptığı konuşmada, 'İncesu, şehrimizin diğer ilçeleriyle olumlu yönde bir yarış halinde. Önemli bir adım attılar, atmaya da devam ediyorlar. Kayserimiz Anadolu'nun yıldızı' dedi.

Hulusi Akar: Kayserimiz Anadolu'nun yıldızı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İncesu ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kamp ve karavan festivaline katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Akar, “Bugün önemli bir gün. İncesu, şehrimizin diğer ilçeleriyle olumlu yönde bir yarış halinde. Önemli bir adım attılar, atmaya da devam ediyorlar. Kayserimiz Anadolu’nun yıldızı. Valimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızın çalışmasıyla artık Anadolunun güneşi haline gelmeye başladılar. Burada sağlıkta, turizmde, sanayide ve ticarette çok ciddi çalışmalar var. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

“BURADA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR”
Sözlerini sürdüren Akar, “Bugün de üçüncüsünü yaptığımız bir festival var. Festivaller çok önemli. 81 vilayet buraya davetli. Buradaki kamp ve karavan meselesi önemli. Burada çok güzel arkadaşlıklar oluşuyor. Mustafa İlmek başkan çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada çok büyük bir emek var. Bizim temennimiz bu birlikteliğin artarak devam etmesi. Bu tür çalışmaları yürekten destekliyoruz. Bizlerin üzerine ne düşerse yapmaya hazırız. Mustafa Başkanla da her zaman istişare ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 

Haber Merkezi

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