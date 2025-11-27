Hulusi Akar, “Kayserimiz Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya hazır”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri’nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için hazır olduğunu belirtti.

Akar, “Kayserimiz Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya hazır. Kayseri’ye güveniyoruz, Kayseri hazır. Ecdadımızdan bize kalan kadim mirası yaşatmak, bu kutlu emaneti geleceğe taşımak boynumuzun borcu. Selçuklu, Osmanlı, Anadolu irfanıyla yoğrulmuş kültürel zenginliği ile Kayseri, medeniyetimizin zirve isimlerinden tüm dünyanın gıpta ile baktığı mimarların şahı Mimar Sinan’ın ruhu ve mirasıyla taçlanan Kayseri, tüm şartlara haiz, kültürün Erciyes Dağı Kayserimizin; Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için çalışmalarımızı inançla ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm Kayseri’nin, değerli hemşerilerimizin güçlü desteğini ve katkılarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.