Hulusi Akar: 'Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız'

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs davasının 86 milyon vatandaşın ortak değeri olduğunu vurguladı. Akar, 'Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız' ifadeleriyle Türkiye'nin adaya olan tarihi ve stratejik bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Hulusi Akar: 'Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız'

Akar açıklamasında, harekâtın bir işgal değil, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Anlaşmalarından doğan hakkı olduğunu vurgulayarak, imzalanan uluslararası anlaşmalara bağlı kalmanın önemine dikkat çekti. Mesajında, “Zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür” ifadelerine yer vererek, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamanın temel hedef olduğunu belirtti.

Akar, tarihi mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Kıbrıs meselesine emek veren herkese şükranlarını sunarak, adanın Türkiye için taşıdığı tarihi öneme bir kez daha dikkat çekti.

Haber Merkezi

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