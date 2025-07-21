Hulusi Akar: 'Kıbrıs'ta Varız, Kıbrıs'la Varız'

Akar açıklamasında, harekâtın bir işgal değil, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Anlaşmalarından doğan hakkı olduğunu vurgulayarak, imzalanan uluslararası anlaşmalara bağlı kalmanın önemine dikkat çekti. Mesajında, “Zulmün ve katliamların sona erdiği, tüm adaya barış ve huzurun geldiği gündür” ifadelerine yer vererek, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamanın temel hedef olduğunu belirtti.

Akar, tarihi mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Kıbrıs meselesine emek veren herkese şükranlarını sunarak, adanın Türkiye için taşıdığı tarihi öneme bir kez daha dikkat çekti.