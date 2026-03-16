  • Hulusi Akar, Kutsal Emanetler Sergisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Hulusi Akar, Kutsal Emanetler Sergisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi', yoğun bir katılımla açıldı. Sergiyi ziyaret edenler arasında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yer aldı.

Hulusi Akar, Kutsal Emanetler Sergisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı sergi, Kayseri halkının büyük ilgisini çekti. Sergi alanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte bulunan Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmenin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında Akar, serginin Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini belirtti. İftar sonrası fuar alanına gelen kalabalık ziyaretçi grupları, sergide uzun kuyruklar oluşturarak kutsal emanetler ve vakıf eserleri hakkında bilgi aldı. Akar, serginin bu dönemde halkın kültürel değerlerini yeniden keşfetmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sergi, Kayseri’nin zengin tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne sererken, vatandaşların ilgisi ve katılımı, etkinliğin başarısını artırdı. Hulusi Akar’ın da katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, Kayseri’deki toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin güzel bir örneği oldu.

Haber Merkezi

11 İlçede 10 bin Çocuk Ramazan Coşkusunu Yaşadı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar suçlamayı reddetti
Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Kayserili sporcular havalı silahlar müsabakalarından 6 madalya ile döndü
Melikgazi’nin İkinci Bahar Evleri Ramazan’da da kapılarını açtı
Kayseri’de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü
