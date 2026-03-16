Hulusi Akar, Kutsal Emanetler Sergisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı sergi, Kayseri halkının büyük ilgisini çekti. Sergi alanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte bulunan Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmenin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında Akar, serginin Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini belirtti. İftar sonrası fuar alanına gelen kalabalık ziyaretçi grupları, sergide uzun kuyruklar oluşturarak kutsal emanetler ve vakıf eserleri hakkında bilgi aldı. Akar, serginin bu dönemde halkın kültürel değerlerini yeniden keşfetmesine katkı sağladığını ifade etti.

Sergi, Kayseri’nin zengin tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne sererken, vatandaşların ilgisi ve katılımı, etkinliğin başarısını artırdı. Hulusi Akar’ın da katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, Kayseri’deki toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin güzel bir örneği oldu.