Hulusi Akar, Millet Kütüphanesi'nde kitaplarını imzaladı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Türk Tarih Kurumu Yayınlarından çıkan 'Harbord Askeri Heyeti Raporu' isimli kitabını Millet Kütüphanesinde okurları için imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu’nda düzenlenen Külliye'de Ramazan Kitap Günleri kapsamındaki etkinlikte Milletvekili Hulusi Akar okurlarıyla buluşarak, kitabını imzaladı.

Kitap günleri etkinliğinde yoğun ilgiyle karşılaşan Akar, aynı zamanda okurlarıyla sohbet ederek onlarla fotoğraf da çekindi.

