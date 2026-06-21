Hulusi Akar, müjdeyi verdi: 'Kayseri'ye 455 milyon liralık dev destek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri’ye hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 milyon lira yatırım desteği verildiğini ifade etti. Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun Kayseri. Kayseri’ye 455 milyon liralık dev destek. Kayseri büyüyor, Kayseri güçleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize; hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 Milyon liralık yatırım desteği. Şehrimizin altyapısına, çevresine, kentsel dönüşümüne ve sosyal yaşamına güç katacak bu büyük destek paketinin yanı sıra; iş makineleri, hizmet araçları, bedelsiz arsa tahsisleri. Kayseri ziyaretleri ve şehrimize destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.