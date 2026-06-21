  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar, müjdeyi verdi: 'Kayseri'ye 455 milyon liralık dev destek'

Hulusi Akar, müjdeyi verdi: 'Kayseri'ye 455 milyon liralık dev destek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'ye hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 milyon lira yatırım desteği verildiğini belirterek, 'Hayırlı olsun Kayseri. Kayseri'ye 455 milyon liralık dev destek. Kayseri büyüyor, Kayseri güçleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 Milyon liralık yatırım desteği' dedi.

Hulusi Akar, müjdeyi verdi: 'Kayseri'ye 455 milyon liralık dev destek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri’ye hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 milyon lira yatırım desteği verildiğini ifade etti. Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun Kayseri. Kayseri’ye 455 milyon liralık dev destek. Kayseri büyüyor, Kayseri güçleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize; hibe, kredi, kaynak aktarımı, araç-ekipman desteği ve arsa tahsisleriyle toplam 455 Milyon liralık yatırım desteği. Şehrimizin altyapısına, çevresine, kentsel dönüşümüne ve sosyal yaşamına güç katacak bu büyük destek paketinin yanı sıra; iş makineleri, hizmet araçları, bedelsiz arsa tahsisleri. Kayseri ziyaretleri ve şehrimize destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çiçekçi Maraşlı, 'Babalar Günü için herhangi bir yoğunluk yok'
Çiçekçi Maraşlı, “Babalar Günü için herhangi bir yoğunluk yok”
Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı
Milletvekili Çopuroğlu, TYT’ye giren adayları yalnız bırakmadı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Bakan Şimşek, 'Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı'
Bakan Şimşek, “Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı”
Başkan Altun, Yeşilhisar'da mevsimlik işçiler, Yahyalı'da çiftçilerle buluştu
Başkan Altun, Yeşilhisar’da mevsimlik işçiler, Yahyalı’da çiftçilerle buluştu
İtfaiye'den yaz mevsimi alarmı: 'Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun'
İtfaiye’den yaz mevsimi alarmı: “Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!