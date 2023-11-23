Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile bir araya geldi. Akar, Kurşun sıkan teröristlerin orada desteklenmesi, korunması, kollanmasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir şekilde NATO'nun yenilenmesine karşı değiliz. Ülkemizin menfaatini korumak zorundayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 23.11.2023 18:49
  • Güncelleme: 23.11.2023 19:06
Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile bir araya geldi. Akar, "Kurşun sıkan teröristlerin orada desteklenmesi, korunması, kollanmasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir şekilde NATO’nun yenilenmesine karşı değiliz. Ülkemizin menfaatini korumak zorundayız” dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile görüştü. Ardından ikili gazetecilerle bir araya geldi. Akar, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak zorunda olduklarını kaydederek, "Kurşun sıkan teröristlerin orada desteklenmesi, korunması, kollanmasını kabul etmiyoruz. Herhangi bir şekilde NATO’nun yenilenmesine karşı değiliz. Ülkemizin menfaatini korumak zorundayız. Kendisi de (İsveç büyükelçi) kabul ediyor bazı sıkıntılar olduğunu. Yasama sürecinin farklı olduğunu ve uzun olduğunu söyledi. Önemli olan ülkemizin güvenliği, ülkemizin bekasıdır. Süreç devam ediyor. Sürecin gereği yapılacak” dedi.

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

DAHA FAZLA
Malatya depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi

Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'a Muhteşem Karşılama

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'a Muhteşem Karşılama

Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek