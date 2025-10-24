Hulusi Akar: 'Öyle yada böyle Terörsüz Türkiye İnşâ edeceğiz'
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri' konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Akar, Türkiye'nin güvenliği için milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, 'Öyle veya böyle Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.
Konferansta, savunma ve güvenlik alanında sadece askeri teçhizatın yeterli olmadığını belirten Akar, "Birlik ve beraberlik, o ülkenin bekası ve milletin refahı için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı. Dünyada yaşanan önemli gelişmelere de dikkat çeken Akar, Türkiye'nin bu süreçte karşılaşabileceği risklere karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.
Akar, terörle mücadelede devletin kararlılığını vurgularken, "Analar ağlıyor, analar ağlamasın, kan dökülmesin. Kardeş kardeşe yaşayabilecek bir ortam sağlanmalı" dedi. Ayrıca, yapay zekanın gelişimini de ele alarak, bu alanda dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve öğrencileri dijital dünyadaki risklere karşı uyararak, "Doğal zekamızı kullanmalıyız" dedi.
Program, Akar’a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.