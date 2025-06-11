Hulusi Akar Paşa'dan SiyoNazilere net mesaj: 'Bir Gün Mutlaka Hesabı Sorulur!'

Akademi kapsamında düzenlenen bayramlaşma ve mezuniyet törenine, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Kayseri’de devam eden 90 farklı ülkeden 200 civarında uluslararası öğrenci katıldı.

Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun akademide görev yapan akademisyen ve hocalar ile akademiye katılan uluslararası öğrenciler katıldı. Programa Kayseri’de öğrenimlerine devam eden 90’dan fazla ülkeden gelen ve lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde öğrenim gören 200’ye yakın öğrenci katıldı.

Programın açılışında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun yaptı. Dursun konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün burada sadece bir bayramı değil, aynı zamanda yıllardır biriktirdiğimiz kardeşlik hatıralarını, paylaştığımız hayalleri, dillerimizi aşan dostlukları da kutluyoruz. 14 yıl. Tam 14 yıldır Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ni sürdürmenin onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes’in gölgesinde, bu kadim şehirde; Selçuklulara başkentlik yapmış, medeniyetin burçlarını asırlardır ayakta tutmuş Kayseri’de binlerce misafir öğrenciyle aynı sofraya oturduk, aynı gönül dilini konuştuk. Dünyanın dört bir yanından binlerce güzel yürekle bir araya geldik. Ve elbette bugün, uzaklarda ama kalbimizde en yakınımızda olan bir coğrafya var: Filistin. Bayramın mahzun yaşandığı, çocukların sevinç yerine siren seslerine uyandığı Filistin… Unutmayalım ki, gerçek bayram ancak Filistin özgür olduğunda tam anlamıyla yaşanacaktır. Filistinli kardeşlerimizin mücadelesi, hepimiz için bir onur ve vicdan meselesidir. Onlar için dua etmek, ses olmak, adaletin safında durmak her birimizin ortak sorumluluğudur. Filistin'deki kardeşlerimizin özgürlüğü, Afrika'nın yetim çocuklarının tebessümü, Orta Asya'nın ilim arayışı ve Balkanların barış hasretiyle beraber, bu akademide kurduğumuz gönül köprüsünün daha da büyüyeceğine inanıyorum.” dedi.

Törende daha sonra kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ta öğrencilerin bayramlarını kutladı. Eğitimleri için kardeş ülkelerden ve İslam Coğrafyasındaki çeşitli ülkelerden şehrimize gelen gençlerin bizler için birer kültür elçileri olduğunu söyledi. Hepsine başarılarla dolu birlik ve beraberlik içerisinde bir gelecek dileklerini iletti.

HULUSİ AKAR PAŞA’DAN NET MESAJ: “BİR GÜN MUTLAKA HESABI SORULUR”

Törende son olarak kürsüye gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar özellikle Gazze’de devam eden İsrail soykırımına vurgu yaptı. İsrail vahşetinin artık tahammül edilemez noktalara geldiğini ve bu katliamların hesabının bir gün mutlaka Siyonazilerden sorulacağını vurguladı. Türkiye’nin köklü bir mirasa sahip olan büyük bir devletin devamı olduğunu, ecdadımızın 25 milyon kilometrekareden daha fazla bir toprak parçasını adalet ve hoşgörü ile yönettiğini hatırlattı. Topkapı Sarayı’nın giriş kapısında yazan kitabeyi de hatırlatan Hulusi Akar burada “tüm mazlumların sığınağı” yazdığını ve milletimizin yüzyıllar boyu bu özelliğini devam ettirerek tüm dünya mazlumlarının gerçekten sığınağı olduğunu ve gelinen noktada bugün de bu özelliğini devam ettirerek, mazlumların sığınağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün de bu anlayışla hareket ettiklerini belirterek özellikle Gazze’de devam eden İsrail vahşetine değindi:

“Gazze’de şu anda şehit sayısı o da daha bilinen rakamlar 80 bini aşmış durumda. Bu vahşete uğrayanların birçoğunu masum bebekler oluşturuyor. Gazze’de insanlar bizler için çok kolay ulaşılan bir şişe suya bile muhtaç durumdalar. Siyonaziler insanlardan bir şişe suyu bile esirgiyorlar. Elbet bir gün bu zulümlerin hesabının sorulacağı zamanlarda gelecektir.” dedi.

Bu zulümlerin ve vahşetin sona erdirilebilmesi için çok güçlü olmak gerektiğini bunun için de zamanımızı boşa harcamadan çok çalışmamız gerektiğinin altını çizen Akar, bu coğrafyanın insanlarının boşa harcayacak zamanlarının olmadığını ve hep birlikte çok çalışmak ve güçlü olmak zorunda olduğumuzu ifade etti. Törende daha sonra Hulusi Akar bazı öğrencilerin mezuniyet sertifikalarını takdim ederek, okul hayatlarında ve ileriki yaşamlarında başarılar diledi.

Programın son bölümünde ise, Saz Sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde, akademi bünyesinde Türk Halk Müziği ve Bağlama eğitimi alan öğrencilerin oluşturduğu koro bağlama eşliğinde türküler seslendirdi. Lübnanlı Fatıma da "Bayrak" şiirini bağlama eşliğinde okudu. Daha sonra Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2025 döneminde akademi bünyesinde ders veren hocalara plaket takdim edildi. Öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni sona erdi.