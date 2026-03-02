Hulusi Akar, Ramazan İftarında Kayserililerle Bir Araya Geldi

İftar Programları

Hulusi Akar, Sivaslı dernek temsilcileriyle buluştuğu iftar programında, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu vurguladı. Ayrıca, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin geleneksel iftar programına katılarak, toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti. İftar sofralarında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

İftar programında konuşan Akar, Ramazan ayının değerlerine vurgu yaparak, “Birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz” dedi. Akar, Kayseri’nin Sivas ile olan tarihi ve kültürel bağlarının da altını çizerek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Sivaslı Dernek Temsilcileriyle Buluşma

Hulusi Akar, Sivaslı dernek temsilcileri ve aileleriyle gerçekleştirdiği iftar programında, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Akar, “Sivas ve Kayseri, tarih boyunca birbirine kenetlenmiş iki şehir. Bu birlikteliği her fırsatta pekiştirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Akar, Kayseri’de kardeşlik ikliminin güçlenerek süreceğine inandığını ifade etti.