Hulusi Akar, Ramazan'ın İlk İftarında Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

İftar programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu memleketin bu hale gelmesinde, rahat bir şekilde yaşamamızda tabi ki şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı çok büyüktür” dedi. Akar, Türk milletinin şehit aileleri ve gazilere olan minnet borcunu vurguladı.

Büyükkılıç’tan Destek Mesajı

Başkan Büyükkılıç ise, “Sizlere minnet borçluyuz. Milletimizin ve devletimizin sizleri unutmayacağını sizler de takdir edersiniz. Sizlerin varlığı bize güç katıyor” diyerek, şehit aileleri ve gazilerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Akar’ın da belirttiği gibi, bu tür etkinliklerin, şehitlerin ve gazilerin hatırlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ramazan’ın Bereketi

İftar programı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Ramazan ayımızın bereketini bu vatanın gerçek sahipleri ile paylaşıyor olmak huzur verici” dedi.

İftar Programında Duygu Dolu Anlar

İftarın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dua etti. Başkan Büyükkılıç, program boyunca şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Teravih Namazında Buluşma

İftarın ardından, Başkan Büyükkılıç teravih namazında Esenyurt Mehmet Kürtüncü Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz çıkışında çocuklarla ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti.

Bu anlamlı etkinlik, Hulusi Akar’ın katılımıyla daha da özel hale gelirken, şehit aileleri ve gazilere olan saygı ve minnetin bir kez daha dile getirildiği bir platform oldu.