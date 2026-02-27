Hulusi Akar, 'Recep Tayyip Erdoğan geldi ve bu milleti narkozdan uyandırdı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Biriz, beraberiz. 86 milyon bir ve beraber olduğu sürece aşamayacağımız engel, yapamayacağımız iş yok. Düne kadar yurt dışında çektiğimiz sıkıntılar bir tarafa; bütün uluslararası ortamlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan, Sayın Hakan Fidan olmadan denklemleri çözemiyorlar. İster doğuda ister batıda, ister güneyde ister kuzeyde. Sağ olsunlar, var olsunlar.Suriye başta olmak üzere; Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve bütün dünyada; Azerbaycan’da, Libya’da, Somali’de, Sudan’da bütün bu coğrafyalarda, bizim gönül coğrafyamızda haklarımızı, hukuklarımızı koruyoruz. Bugüne kadar Allah’a çok şükür çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz! Ve sonuna kadar mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Bizler bu on yıllar, yüz yıllar boyunca biz narkozdaydık. Gücümüzden, kuvvetimizden haberdar değildik. Allah’a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan geldi ve bu milleti narkozdan uyandırdı, uyandırıyor” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Akar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için gayret gösterirken; diğer taraftan 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtulmak için de 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda, değerli Bakanımızın da büyük katkılarıyla, bu terör belasından kurtulacağız ve ülkemizi rahat ve nefes alacağız. Hep birlikte; Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Zazasıyla hep beraber çalışmak suretiyle 86 milyon tek yumruk, tek yürek bütün engelleri aşacağız, bütün görevleri yapacağız Allah’ın izniyle. Biz biriz, beraberiz. 86 milyon bir ve beraber olduğu sürece aşamayacağımız engel, yapamayacağımız iş yok. Düne kadar yurt dışında çektiğimiz sıkıntılar bir tarafa; bütün uluslararası ortamlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan, Sayın Hakan Fidan olmadan denklemleri çözemiyorlar. İster doğuda ister batıda, ister güneyde ister kuzeyde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Suriye başta olmak üzere; Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve bütün dünyada; Azerbaycan’da, Libya’da, Somali’de, Sudan’da bütün bu coğrafyalarda, bizim gönül coğrafyamızda haklarımızı, hukuklarımızı koruyoruz. Bugüne kadar Allah’a çok şükür çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz! Ve sonuna kadar mücadelede azimliyiz, kararlıyız.

Bizler bu on yıllar, yüz yıllar boyunca biz narkozdaydık. Gücümüzden, kuvvetimizden haberdar değildik. Allah’a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan geldi ve bu milleti narkozdan uyandırdı, uyandırıyor. Eziklik yok, hiçbir zaman ezik durmayacağız. 2500 yıllık büyük Türk Hakanlığı’nın devamı, ortasında İslamiyet’le şereflenmiş, en son Cumhuriyet’i kurmuş olan asil bir milletin evlatlarıyız. 86 milyon bir Bakan Fidan, “En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmektir”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor, büyük riskleri beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye ihtiyacı var. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de bu geçerli.Gerçekten dünyadaki bu değişimin Türkiye’ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım benim bu. Dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmektir. Bütün hazırlıkları, bütün çalışmaları, bütün çabaları özellikle kadın kollarından istirham ediyorum, buna göre yapmamız lazım” dedi.

AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor, büyük riskleri beraberinde getiriyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye ihtiyacı var. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de bu geçerli. Bunu ben her şeyi yakından gören, bilen, bu konuların içerisinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dolayısıyla parti çalışmalarımızı, il çalışmalarımızı, ilçe teşkilat çalışmalarımızı her zamankinden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azim ve kararlılıkla yapmamız gerekiyor. Gerçekten dünyadaki bu değişimin Türkiye’ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım benim bu. Dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmektir. Bütün hazırlıkları, bütün çalışmaları, bütün çabaları özellikle kadın kollarından istirham ediyorum, buna göre yapmamız lazım.Filistin, Suriye, Kafkaslar, Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Ege, Balkanlar bütün bunların hepsi sizin ilginizi, dikkatinizi, çabanızı ve duanızı bekliyor. Bunu unutmayın. Filistin meselesinde çok şükür yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik siyonistlerin sürdürdüğü soykırım bir noktada durduruldu. Savaş alandan masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil. Her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Yine sizin desteğiniz burada çok önemli. Bizim bin yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz var, bir stratejik kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu bin yıllara dayalı kültür ve gelenek, stratejik duruş maalesef bir inkıtaaya uğramış durumda. Ama bir millet uyanıyor mu? Uyanıyor. Gerçekten uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor” diye konuştu.iz, beraberiz. Ayrılık gayrılık yok” diye konuştu.