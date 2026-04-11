Hulusi Akar: Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden başka bu ülkeyi yönetmek gerçekten mümkün değil

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantısı’nda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kazanmaması mümkün değil. Çünkü bazı insanlar, bazı şeyleri bilmediği için yanlış yorumlarda yanlış yerlere gidiyorlar. Biz burada yapacağımız çalışmalarda, bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda ve seçim dinamiği çerçevesinde yapılacak girdilerle biz bu işi başaracağız. Buna inanmamız lazım. İnanç önemli. Başaracağız. Yola çıktıktan sonra inşallah bunu hep beraber omuz omuzda çalışma süreciyle başaracağız. İnanmak önemli. Bu memleketi gerçekten matematik olarak, gerçek olarak, siyaset bilimi olarak, idare olarak baktığımızda AK Parti kadrolarından başka, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden başka bu ülkeyi yönetmek gerçekten mümkün değil. Bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım, bunu anlatmak lazım. Buna çalışacağız” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Akar, şöyle konuştu: “Bizim şimdi teferruata girmeden önce kısaca bakmak gerekirse, etrafımızda çok ciddi gerilimler var, çatışmalar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Bunda dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliği, soğukkanlılığı, kararlılığı şu anda çok şükür ülkemizi bir barış adası şeklinde sürdürmektedir. İnşallah bu böyle devam edecektir. Bunu yapabilmek için bizim içeride de güçlü olmamız lazım. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel kökene bakmaksızın 86 milyonun tek yürek olarak burada birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmemiz lazım. Buna çalışmamız lazım. Başarabiliriz.”

“SAHA ÇALIŞMALARIMIZI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise, “Bugün burada Orta Anadolu Strateji Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 8 il, 85 ilçeyle beraber biz bugün aynı davada aynı hedefte ve bir amaç etrafında omuz omuza bugün Kayseri'deyiz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. AK Parti sıradan bir siyasi parti değildir. Bizler sıradan bir siyasi partinin hareketi içinde değiliz. Bizler AK Parti olarak milletin umuduyuz. Bizler AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa edecek kadrolarız. Bizler bu bilinçle bir araya gelmiş ve bu hedefe kilitlenmiş teşkilatlarız. AK Parti teşkilatlarının başarısında ne var? Bizler kurulduğumuz günden bugüne kadar soruyoruz. Ne var? Savunma var. Ne var? Teşkilatlarda gayret var. Teşkilatlarda ne var? Millete hizmet etme aşkı var. Biz bugün yine bu anlayışla bugün burada bir araya geldik. Dünyanın içinde bulunduğu durumu bizler devamlı olarak görüyoruz, seyrediyoruz. Bizim burada bu şartlarda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Çolakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Günün coğrafyası bizden ne bekliyor? Bunu iyi analiz etmemiz lazım. Bu çerçevede teşkilatlara ne düşüyor? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin arkasında çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizlere düşen en büyük görev budur. Milletimiz bizlerden bunu bekliyor. Genel merkez olarak bu toplantıları Türkiye'nin her köşesinde, her noktasında yapıyoruz. Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında ve talimatlarıyla bölge bölge toplantılar gerçekleştiriyoruz. Biz burada neyi hedefliyoruz konusu da çok önemlidir. Biz de buralarda, bu toplantılarda, bu salonlarda değerlendirmeler yapacağız. Saha çalışmalarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız sorunları burada konuşup istişare etmemiz gerekiyor ve bununla birlikte çözüm nedir? Çözüm ne olmalıdır? Bu konuda hep beraber istişare etmemiz gerekiyor. Çünkü bizler 2001 yılından bugüne kadar, bu kültürle bu yolla ilerledik ve dünyada görülmemiştir. Siyasi başarıyı elde ettik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, birçok seçimlere girdik. Sayısını burada bilmeyen arkadaşlarımız dahi vardır ve bunların hepsinde liderimizle beraber devamlı başarılı bir şekilde yolumuza devam ettik.”