Hulusi Akar, Sağlıkta Yeni Dönemin Müjdesini Verdi : Aile Hekimleri Randevu Köprüsü Oluyor

Yeni düzenlemeyle birlikte aile hekimleri artık uzman doktorlara bilgi notu yazabilecek, tetkik isteyebilecek ve hasta verilerini dijital ortamda paylaşabilecek. En dikkat çekici yenilik ise randevu sisteminde yaşanacak dönüşüm oldu. Randevu bulmakta zorlanan vatandaşlar, artık aile hekimine başvurarak her branştan hastane randevusu alabilecek.

Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta Yeni Dönem!

Aile Hekimi Yanımızda, Hastaneler Yakınımızda…”

Yeni uygulamanın sağlık hizmetine erişimi hızlandıracağını ve aile hekimliği sistemini daha etkin hale getireceğini belirten Akar, sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Uygulamanın hayata geçmesinde emeği olan başta Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na, Bakan Yardımcılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu yeni modelin, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili şekilde ulaşmasını sağlaması bekleniyor.