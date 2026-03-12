Hulusi Akar: 'Savunma ve Güvenlik İçin Her Şey Yapılıyor'

Akar, iki ülkenin yaklaşık 396 yıl boyunca birlikte yaşadığını belirterek, ortak kültür ve tarihin Türkiye ile Sudan'ı birbirine yaklaştırdığını ifade etti. Sudan'da yaptığı ziyaretlerde askeri ve güvenlik konularının yanı sıra birçok alanda mutabakat sağladıklarını dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı'nın "Sudan bizim kardeşimiz" ifadesini hatırlatarak, Türkiye'nin Sudan ile işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Sudan'daki Kriz ve Türkiye'nin Desteği

Sudan'da yaşanan krizin bir an önce çözülmesi için Türkiye'nin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu belirten Akar, diplomatik, siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında Sudan'ın yanında olduklarını ifade etti.

Balistik Mühimmat Olayı Üzerine Açıklamalar

Eltayeb, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat konusunda üzüntülerini dile getirirken, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu söyledi. Akar, gazetecilerin S-400 füzelerinin kullanılmadığına dair eleştirileri sorması üzerine, Türkiye'nin durumu detaylı bir şekilde incelediğini belirtti. İranlı yetkililerin füzeleri ateşlemediklerini iddia ettiğini hatırlatan Akar, Türkiye'nin gerekli tüm tedbirleri aldığını ve Mehmetçik’in 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.