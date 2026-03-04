Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kanun Teklifini Görüştü

Görüşmenin ardından Akar, Bakan Göktaş’a nazik ev sahipliği ve verdiği destek için teşekkür etti. Akar, “Devletimizin şefkat eli ve milletimizin vefa duygusu daima şehitlerimizin ve gazilerimizin yanındadır” ifadelerini kullanarak, bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Akar’ın öncülüğündeki bu girişim, şehit aileleri ve gaziler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanun teklifinin detayları ve içeriği hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.