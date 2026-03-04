  • Haberler
Hulusi Akar, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kanun Teklifini Görüştü

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kıymetli şehit aileleri ile kahraman gazilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir kanun teklifi üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, Bakan Göktaş’a nazik ev sahipliği ve verdiği destek için teşekkür etti. Akar, “Devletimizin şefkat eli ve milletimizin vefa duygusu daima şehitlerimizin ve gazilerimizin yanındadır” ifadelerini kullanarak, bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Akar’ın öncülüğündeki bu girişim, şehit aileleri ve gaziler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanun teklifinin detayları ve içeriği hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

