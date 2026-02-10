Hulusi Akar Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu: 'Her Zaman Bir ve Beraberiz'

Toplantıda konuşan Akar, “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Katılımcılarla samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Akar, “Her zaman bir ve beraber olduğumuzu en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır” diyerek, devletin bu konuda kararlılıkla yanında olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Akar, bu tür buluşmaların devam edeceğini ve her zaman gönül bağının korunacağını ifade etti.