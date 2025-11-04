Hulusi Akar: 'Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Hakkını Teslim Etmek Boynumuzun Borcu'

Akar, bu çalışmaların sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir borcun ifadesi olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” Yolunda Kararlı Adımlar

Devletin “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeken Akar, terörün ülkeye yaşattığı acıların artık son bulması gerektiğini belirtti. “Devletin tüm imkânları seferber edildi. Hiçbir taviz söz konusu değil. Örgüt feshedildi, silah bırakma süreci başladı,” diyen Akar, sürecin şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Akar, “Dinlemeler, görüşmeler başarılı şekilde ilerliyor. Nihai kararlarla birlikte milletimizi bu beladan kurtaracağız,” dedi.

Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Düzenlemeler Geliyor

Akar, şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin yapılan çalışmaların sadece maaş ve tazminatla sınırlı olmadığını, bu hakların bir bütün olarak ele alındığını belirtti. “Devletimiz ve TSK, şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkma konusunda dünyada örnek teşkil ediyor,” diyen Akar, ilgili bakanlıklar, Meclis, dernekler ve vakıflarla koordineli bir şekilde yürütülen çalışmaların yakında somut sonuçlar vereceğini söyledi.

“Eksiklikler giderilecek, aksaklıklar düzeltilecek. Şehitlerimizin ailelerine olan saygımızı ve gazilerimize olan şükranımızı en somut şekilde göstereceğiz,” ifadelerini kullanan Akar, bu düzenlemelerin toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin İçin Barış Temennisi

Uluslararası gelişmelere de değinen Akar, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle sağlanan ateşkese dikkat çeken Akar, “1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmadan bu sorun çözülmez. 157 ülke bunu söylüyor. Biz de bu çözümün bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz,” dedi.