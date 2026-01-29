Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'

  • Haberler
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yapılan operasyonların tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillere borcumuzun 'Terörsüz Türkiye' olduğunu belirtti.

Her türlü fitne ve fesat propagandasına rağmen, Bu ülkede yaşayan Türklerin, Kürtlerin ve Zazaların kardeş olduklarını ifade eden Milletvekili Hulusi Akar, binlerce yıldan beri bu topraklarda beraber yaşadığımızı, beraberce bu ülkeyti savunduğumuzu belirtti.

Milletvekili Akar Şunları söyledi: 'Bu yapılan operasyonlar sırasında tek hedef daima sadece ve sadece  teröristler olmuştur. Türkler, Kürtler, zazalar daima kardeştir, kardeş olmuştur. Binlerce yıldan beri bu coğrafyada yaşıyoruz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bunun gerçek olduğunu görüyoruz. Çünkü Çanakkale'de beraberdik, Milli Mücadelede beraberdik ve 15 Temmuz'da yine bu teröristlere karşı birlikte mücadele ettik ve şu anda da bütün evlatlarımız, çocuklarımız, şehitlerimiz aynı şehitliklerde yatıyorlar. Bu vesileyle şehitlerimize, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimiz ve ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. '

Haber Merkezi

