Hulusi Akar: 'Türkiye'de Ciddi Bir Kalkınma Hareketi Var'

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Düver şantiyesinde düzenlenen iftar programına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan gibi önemli isimler de katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Akar, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye’de önemli bir kalkınma hareketinin yaşandığını vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği projelerin, görünmeyen ama etkili çalışmalar arasında yer aldığını belirterek, "Yollar, köprüler, demiryolları ve karayolları gibi projelerle büyük gelişmeler sağlandı," dedi.

Akar, geçmişte İstanbul’a 12 saatte, Ankara’ya ise 7 saatte ulaşmanın mümkün olduğunu hatırlatarak, günümüzde ulaşımın çok daha güvenli, konforlu ve hızlı hale geldiğini ifade etti. "Aziz milletimiz buna layık. Ülkemizi daha iyi seviyelere getireceğiz," şeklinde konuştu.

Ulaşımda Süreklilik Vurgusu

Karayolu, demiryolu ve havayolu alanında çalışmaların devam edeceğini belirten Akar, güvenlik konularının da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin devletin öncelikli meselelerinden biri olduğunu dile getiren Akar, bu sorunların üstesinden gelindiğinde ulaşımın tüm yurtta daha kolay ve hızlı olacağını kaydetti.

Akar, Kayseri’nin Anadolu’nun yıldızı olduğunu belirterek, bu potansiyeli el birliğiyle geliştireceklerini ifade etti. İftarın ardından, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Akar, bakanlık çalışanlarına, mühendislerine ve işçilere emekleri için teşekkür etti.