Hulusi Akar, 'Türkiye, NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulanan Akar, Türkiye’nin NATO Zirvesi’ne en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirterek, “Türkiye; güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO Zirvesi’ne en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Basat Öztürk ile birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldik. Türkiye’nin; zirveye yönelik hazırlıklarını, diplomatik ve kurumsal koordinasyon kapasitesini, organizasyon kabiliyetini ve NATO içerisindeki stratejik rolünü değerlendirdik, uluslararası basının sorularını cevaplandırdık” açıklamalarında bulundu.