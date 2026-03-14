Hulusi Akar, 'Türkiye üzerine düşen füzelerde bir oyun olabilir'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Akar, düşen füzelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Düşen füzeler var, bunlar nedir? Burada çok müteyakkız olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Çünkü İran ısrarla 'bunları ben atmadım' diyor. Bütün yapılan analizlerde de, uzmanların yaptığı analizde de bu füzelerin istikameti Kıbrıs. Akdeniz'de konuşlanmış NATO hava savunma sistemleri bunları istese bekler, Akdeniz üzerinde düşürebilir. Hayır, Türkiye üzerinde düşüyorlar. Dolayısıyla burada bir oyun olabilir, bir teşvik olabilir, bir dezenformasyon olabilir, bir provokasyon olabilir. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere devlet son derece teenniyle, dikkatle hareket ediyor. Burada stratejik sabır diyoruz biz buna. Hemen reaksiyon gösterilmez. 'Sen attın, ben de sana atacağım', öyle bir şey yok. 1639'dan beri değişmeyen bir sınırımız var ve bugüne kadar da birtakım laflar sözler olmakla beraber fiili bir çalışmamız olmadı İran'la. Dolayısıyla bunu sürdürmemiz lazım. Bu manada çalışmalarımızı sürdürürken Kayseri dahil bütün Türkiye'de de üniversitelerimiz, iş insanlarımız, kamu ve özel sektör birleşmek suretiyle bizim ihtiyacımız olan ne varsa, Mehmetçiğin ihtiyacı Bunun yüzde 80'ini karşılar hale geldik. Şaka değil, düne kadar bizim piyade tüfeğimizin dahi patenti yabancılara aitti. Şimdi Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda; destekleriyle, teşvikleriyle, engelleri kaldırmasıyla bütün hafif silahlarımızı yapıyoruz. İHA'ları, SİHA'ları, ANKA’ları, Kızılelma'yı yapıyoruz ve inşallah yakın bir zamanda Milli Muharip Uçak'ı da yapacağız” diye konuştu.