Hulusi Akar Varşova’da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor

Kritik Başlıklar Ele Alınıyor

Polonya Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen konferansta, Avrupa Birliği’nin güvenliği ve savunmasıyla ilgili önemli başlıklar değerlendiriliyor. Konferansın gündeminde şu konular yer alıyor:

- Avrupa’nın istikrarını bozan hibrit tehditler ve güvenlik önlemleri.

- Ortak dış ve güvenlik politikası ile savunma politikasının yeni dönemdeki öncelikleri ve sınamaları.

- Trans-Atlantik ilişkilerin geleceği ve Avrupa Birliği için yeni bir güvenlik çerçevesinin geliştirilmesi.

Hulusi Akar’ın katılımı, Türkiye’nin uluslararası güvenlik meselelerindeki aktif rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.