Hulusi Akar Varşova'da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı'na katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.
Kritik Başlıklar Ele Alınıyor
Polonya Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen konferansta, Avrupa Birliği’nin güvenliği ve savunmasıyla ilgili önemli başlıklar değerlendiriliyor. Konferansın gündeminde şu konular yer alıyor:
- Avrupa’nın istikrarını bozan hibrit tehditler ve güvenlik önlemleri.
- Ortak dış ve güvenlik politikası ile savunma politikasının yeni dönemdeki öncelikleri ve sınamaları.
- Trans-Atlantik ilişkilerin geleceği ve Avrupa Birliği için yeni bir güvenlik çerçevesinin geliştirilmesi.
Hulusi Akar’ın katılımı, Türkiye’nin uluslararası güvenlik meselelerindeki aktif rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.