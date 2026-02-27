Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç isimleri bu ilçede yaşatılacak

Bünyan’da Hem Sanayi Hem Kültür Yatırımı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede planlanan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hem organize sanayi bölgesi hem de büyük bir kütüphane projesiyle Bünyan’ın geleceğine yön vermeyi hedeflediklerini söyledi.

“Bünyan Hulusi Akar Organize Sanayi Bölgesi”

Metin, Malatya yolu üzerindeki çimento fabrikasının karşısında bulunan 844 dönümlük arazide organize sanayi bölgesi kurulacağını belirterek, “OSB’nin adını Bünyan Hulusi Akar Organize Sanayi Bölgesi yapacağız” dedi. Projenin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın destekleriyle hayata geçirileceğini vurguladı.

Metin, OSB’nin konumunun Tomarza, Pınarbaşı ve Bünyan’a hitap eden stratejik bir noktada olduğunu, binlerce kişiye iş imkânı sağlayarak göçü önleyeceğini ifade etti.

“Dr. Memduh Büyükkılıç Halk Kütüphanesi”

Başkan Metin ayrıca Bünyan’a büyük bir kütüphane kazandıracaklarını duyurdu. “Allah izin verirse Bünyan’a büyük bir kütüphane yaptıracağız. İsmini de Dr. Memduh Büyükkılıç Halk Kütüphanesi koyacağız” dedi.

Kütüphane projesinin bu yıl programa alındığını belirten Metin, gençlerin eğitim ve kültür hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

“Bünyan’ı Merkez Haline Getireceğiz”

Sanayi ve kültür yatırımlarının ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Metin, “Gençlerimizi iş sahibi yapacağız, Bünyan’dan göçü önleyeceğiz. Bünyan’ı bir merkez haline getireceğiz” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.

Başkan Metin; “Mustafa Elitaş Bakanımın ismini de Bünyan'da yaşatmak istiyorum”

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; “İnşallah Bünyan'da daha farklı güzel bir yapımız olur, Mustafa Elitaş Bakanımın ismini de ben Bünyan'da yaşatmak istiyorum ama layık bir yerde yapmak istiyorum. Öyle rastgele yatırımlarda olmaz bunlar. Elitaş Bakanımın da çok büyük destekleri oluyor” dedi.