Hulusi Akar, “Yunanistan’ın yaptıkları savunma için fazla, saldırı için yetersiz”

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, “Bugüne kadar hiçbir şekilde ne Ege’de adalar denizinde ne Doğu Akdeniz’de ne de Kıbrıs’ta ne kendi haklarımızı ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını bugüne kadar çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Yunanistan’ın yaptıkları maceralar savunma için fazla, saldırı için yetersiz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Yunanistan’a bugüne kadar uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, “Güney Kıbrıs’takiler, Yunanistan’dakiler bizim söylediğimiz doğrular karşısında cevap veremeyince bayraklarımızı yaktılar Kıbrıs Türk bayrağını yaktılar, Türk bayrağını yaktılar, bizim posterlerimizi yaktılar. Bunlar ne kadar sıkıştıklarının göstergesidir. Bunların tezlerinde, iddialarında hiçbir tutar taraf yok. Biz gerçekten bugüne kadar uluslararası ilişkiler çerçevesinde, uluslararası hukuk şeklinde davrandık, davranmaya devam ediyoruz. Biz bunları yaparken kimse acizlik şekilde görmesin. Fakat diğer taraftan da ne diyoruz. Bugüne kadar hiçbir şekilde ne Ege’de adalar denizinde ne Doğu Akdeniz’de ne de Kıbrıs’ta ne kendi haklarımızı ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını bugüne kadar çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda Allah’ın izniyle azimliyiz, kararlıyız. Bu da tehdit değil, dolayısıyla biz bir gerçeği ifade ediyoruz. Biz tezimizi ortaya koyuyoruz, bu bir gerçek. Bunu görmeleri lazım, eğer bunu görmezlerse tarihte olduğu gibi yine denizlerde yine vatan topraklarında onları alt etmeye hazırız. Kimsenin şüphesi olmasın. Yaptıkları işler, yaptıkları maceralar savunma için fazla, saldırı için yetersiz. Türkiye’yi görün artık, açın gözünüzü. Burada politikacıların kendi menfaatleri için, kendi değerleri ve istikballeri için maalesef Yunan halkını da kullanıyorlar, Kıbrıs halkını da kullanıyorlar. Türkiye’ye karşı bu şekilde davranmakla bir yerlere varamayacaklarını görmeleri lazım” dedi.