Hulusi Paşa'dan Anlamlı Konferans

Savunma Bakanı ve Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, ABD Başkanı tarafından sözde 'soykırım' olarak ifade edilen 1915 Ermeni Olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan sonrası 'Ermeni Meselesi' üzerine önemli bir konferans Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda verilecek.

27 Nisan'da gerçekleştirilecek konferans saat 11.00'de gerçekleştirirlecek.