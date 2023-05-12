Hulusi Paşa'nın her ziyareti miting havasında

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Savunma Bakanı ve Ak Parti Kayseri adayı Hulusi Akar'ın her gittiği yerdeki toplantısı miting havasında geçiyor.

En son ziyaret ettiği Organize Sanayi Bölgesi Erciyes Anadolu Holding ziyaretinde de, miting havasındaki yoğun kalabalığa hitap eden Bakan Hulusi Akar çoşkulu bir ilgiyle karşılandı.