Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Millî Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, sahuru Kayseri'deki Bellona fabrikasında çalışan işçilerimizle birlikte yaptı.

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  • 19.04.2023 13:01
  • Güncelleme: 19.04.2023 13:01
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Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Sahur programında konuşan Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
 
Türkiye’nin, Kayseri’nin 20 yıl içinde geldiği seviyeye dikkati çeken Bakan Akar, çok daha yoğun çalışarak ülkenin ve milletin refah seviyesini daha yukarı taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
 
Bu çalışmaları sürdürürken ülkenin birliğine, beraberliğine yönelik tehlike, tehdit ve risklere dikkati çeken Bakan Akar, “Birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Aramıza fitne sokmak için aramıza giriyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
 
Türkiye’nin büyümesine, güçlenmesine engel olmak, yavaşlatmak için her türlü teşebbüste bulunulduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:
 
“Bu konuda Mehmetçik büyük mesafe aldı. Fakat şimdi bazıları ‘Biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz’, ‘teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz’ diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Onlara arka çıkmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunlar binlerce şehit vererek teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmeye istiyorlar. Buna, milletimizin müsaade etmeyeceğini bütün kalbimizle inanıyor, bunun mümkün olmadığını söylüyoruz.”
 
Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, “Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Kendisi ile teröristler arasında mesafe bırakmayan, terör örgütüne karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan partilerle iş birliği yapanlarla bizim meselemiz var. Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu, buna ‘evet’ dememiz asla mümkün değil. Bu her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu büyük bir kayıptır, millet için zulümdür. Bu millet buna müsaade etmez” açıklamalarında bulundu.
 
Demokrasilerde son kararın millet tarafından verildiğini vurgulayan Bakan Akar, “Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Dileğimiz, temennimiz bu” diye konuştu.
 
Konuşmasının sonunda işçilerin yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Akar’a fabrika çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi

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