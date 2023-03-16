Hülya Nergis yeniden aday adayı

 AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeniden AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

PAYLAŞ
  • 16.03.2023 17:50
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:50
  • 75
Hülya Nergis yeniden aday adayı

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de yeniden milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

10 milletvekilinin seçileceği Kayseri’de, halen 6 AK Parti, 2 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 CHP milletvekili bulunuyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SMA'lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

SMA’lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

DAHA FAZLA
Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Kayseri'de 'Tiny House' yoğun ilgi

Kayseri’de ‘Tiny House’ yoğun ilgi

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti