Hülya Nergis yeniden aday adayı

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de yeniden milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

10 milletvekilinin seçileceği Kayseri’de, halen 6 AK Parti, 2 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 CHP milletvekili bulunuyor.