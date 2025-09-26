  • Haberler
  • Gündem
  • Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı

Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı

Konkordato sürecinde bulunan ve mahkeme tarafından geçici mühlet kararı çıkan Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi için süre 2 ay daha uzatıldı.

Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı

Konkordato sürecine giren Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi için verilen geçici mühlet kararının uzatılmasına karar verildi. Kayseri’nin köklü hastanelerinden olan Hüma Hastanesi için 24 Haziran 2025 tarihinde saat 17:05'ten itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile geçici mühlet kararı verilmişti. Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı, 2 ay süre ile uzatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Develi'de İş Dünyasına Yeni Yapılanma: 120 Girişimci Tek Çatıda Buluştu
Develi’de İş Dünyasına Yeni Yapılanma: 120 Girişimci Tek Çatıda Buluştu
Milli Görüş'ün Kayseri'deki Gönül Eri Mehmet Kabak Hakk'a Yürüdü
Milli Görüş'ün Kayseri'deki Gönül Eri Mehmet Kabak Hakk'a Yürüdü
Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı
Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı
Kayseri'de 'Aile Çalıştayı' düzenlendi
Kayseri’de ‘Aile Çalıştayı’ düzenlendi
Vali Çiçek: 'Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'
Vali Çiçek: “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız”
Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti
Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!