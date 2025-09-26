Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı
Konkordato sürecinde bulunan ve mahkeme tarafından geçici mühlet kararı çıkan Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi için süre 2 ay daha uzatıldı.
Konkordato sürecine giren Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi için verilen geçici mühlet kararının uzatılmasına karar verildi. Kayseri’nin köklü hastanelerinden olan Hüma Hastanesi için 24 Haziran 2025 tarihinde saat 17:05'ten itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile geçici mühlet kararı verilmişti. Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı, 2 ay süre ile uzatıldı.