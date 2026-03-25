Ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato sürecine giren Kayseri’nin köklü sağlık kuruluşlarından Hüma Hastanesi için yeni karar açıklandı. Daha önce 3 ay süre ile geçici mühlet kararı alınan daha sonra geçici mühlet kararı reddedilen Hüma Hastanesi için görülen dava sonuçlandı.

Mahkeme, iflasının açılması kararını verdiği Hüma Hastanesi için yapılan resmi ilanda; “Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/03/2026 tarih ve 2025/1442 Esas sayılı hüküm özeti konulu müzekkeresinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26473 sicil numarasında kayıtlı müflis HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş nin 11/03/2026 günü saat 16:04 tarihi itibari ile iflasının açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İİK 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 13/03/2026” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Hüma Hastanesi Yönetimi tarafından hastanenin sağlık hizmetlerine kesintisiz devam edeceği vurgulanarak; “Hastanemiz, sağlık hizmetlerini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sunmaya devam etmektedir. İhtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetleri, deneyimli ve uzman kadromuz tarafından aynı kalite ve güven anlayışıyla sağlanmaktadır. Sağlığınız bizim önceliğimizdir” ifadeleri kullanılmıştı.