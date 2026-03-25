Hüma Hastanesi için yeni karar açıklandı

Kayseri'nin köklü sağlık kuruluşlarından Hüma Hastanesi için Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasının açılmasına karar verildiği açıklandı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato sürecine giren Kayseri’nin köklü sağlık kuruluşlarından Hüma Hastanesi için yeni karar açıklandı. Daha önce 3 ay süre ile geçici mühlet kararı alınan daha sonra geçici mühlet kararı reddedilen Hüma Hastanesi için görülen dava sonuçlandı.

Mahkeme, iflasının açılması kararını verdiği Hüma Hastanesi için yapılan resmi ilanda; “Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/03/2026 tarih ve 2025/1442 Esas sayılı hüküm özeti konulu müzekkeresinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26473 sicil numarasında kayıtlı müflis HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş nin 11/03/2026 günü saat 16:04 tarihi itibari ile iflasının açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İİK 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 13/03/2026” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Hüma Hastanesi Yönetimi tarafından hastanenin sağlık hizmetlerine kesintisiz devam edeceği vurgulanarak; “Hastanemiz, sağlık hizmetlerini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sunmaya devam etmektedir. İhtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetleri, deneyimli ve uzman kadromuz tarafından aynı kalite ve güven anlayışıyla sağlanmaktadır. Sağlığınız bizim önceliğimizdir” ifadeleri kullanılmıştı.

