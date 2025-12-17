Hüma Hastanesi için yeniden konkordato ilan edildi

Kayseri'nin ilk kadın sağlığı merkezi konumunda olan Hüma Hastanesi, ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Hüma Hastanesi, 24 Haziran 2025 tarihinde saat 17:05'ten itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile geçici mühlet kararı verilirken sürenin bitmesinin ardından geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatılmıştı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hüma Hastanesi için talep edilen konkordato geçtiğimiz ay görülen mahkemede reddedilerek hastanenin faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir engel olmadığı sonucuna varılmıştı.

YENİDEN KONKORDATO KARARI ÇIKTI

Hüma Hastanesi’nin konkordato sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hastanenin çalışması ve borçlarını rahatlıkla ödeyebilmesi adına sayısı 20'den fazla alacaklı söz konusu konkordatonun uygulanabilir olacağına dair görüş verdi. Bunun üzerine mahkeme, “Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ hakkında 17 Aralık 2025 tarih ve saat 13.15’ten itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.