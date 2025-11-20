Hüma Hastanesi'nin konkordato talebi reddedildi

Konkordato sürecinde olan Hüma Hastanesi'nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Hüma Hastanesi'nin konkordato talebi reddedildi

Kayseri'nin ilk kadın sağlığı merkezi konumunda olan Hüma Hastanesi, ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. 2004 yılında kurulan ve kadın sağlığı alanında öncü olan Hüma Hastanesi, 24 Haziran 2025 tarihinde saat 17:05'ten itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile geçici mühlet kararı verilmişti. Daha sonra geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatılmıştı.

Geçtiğimiz gün Hüma Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi için görülen davada, hastanenin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; “Davacının kesin mühlet ve konkordato talebinin reddine, davacı hakkında verilmiş olan geçici mühlet kararının, konkordato komiserlerinin görevleri dahil verilmiş olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, koşulları bulunmadığından davacı hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

Mahkeme hastanenin faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir engel olmadığı sonucuna vardı.

