Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz aylarda Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya ve Hunat Camisi müezzini Fatih Demir’den bilgiler alarak Hunat Cami’nde, gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması amacıyla yapılması gereken restorasyon çalışmaları için incelemelerde bulunmuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hunat Cami’nin gelecek kuşaklara aktarılması maksadıyla yapılan inceleme çalışmalarının sonuçlandığını ve 2026 yılında hayata geçeceğini belirterek, “Kayserimizin önemli noktalarından biri olan Hunat cami için geçtiğimiz aylarda tarafımıza ulaşan bir talep sonucunda cami duvarlarında oluşan rutubeti ve tarihi yapıda bırakmış olduğu izleri yerinde görmüştük. Gerekli çalışmalar ve girişimlerimiz neticesinde şehrimizin en önemli yapılarından biri olan Hunat Cami’nin daha fazla zarar görmeden müdahale edilmesi hususunda netice aldık. 2026 yılı içerisinde çalışmalar başlayacak ve Hunat Camii yüzyıllardır bize bırakıldığı bir miras gibi bizlerden de gelecek kuşaklara taşınan en önemli sembollerimizden biri olmaya devam edecek” diye konuştu.