Hunat Camii'nde 'Enderun Usulü Teravih' geleneği devam ediyor

Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında, Annesi Hunat Hatun’un 1238 yılında yaptırmış olduğu tarihi Hunat Camii’nde 20 rekat ve Enderun Usûlüne göre kılınan teravihler Kayseri’de 9 yıldır gelenek haline geldi.

Kayseri Camii Kebir ve Hunat Camii Hafız Kayyım İmam Hatiplerinden, Mustafa Baş, Abdullah İslam, Metin Yalçınkaya, Fatih Demir ve Emekli Sağlıkçı Mustafa Erhan hocaların her bir dört rekatını dönüşümlü olarak kıldırdıkları Enderun Usulü Teravihlerin selam aralarında birbirinden güzel ilahiler okunuyor.

Kadınlı erkekli yoğun bir cemaat kalabalığının katıldığı teravih namazlarına özellikle gençlerin yoğun katılımı dikkat çekiyor.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR ve NASIL KILINIR?

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, Musikinin ibadete yansıyan güzel örneklerinden biri olan Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı’daki Enderun Mektebi’nden almaktadır. Osmanlı Sarayı’ndaki Enderun Mektebi’nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak gelmiştir.

Enderun Teravihi’nin kılınma amacı, namazda farklı makamlar kullanmak suretiyle ibadete ruhani bir boyut kazandırmaktır. Aynı zamanda bu namazın salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde farklı makamlarla kılınmasının bir diğer sebebi ise cemaati camiye gelmeye teşvik etmek ve camiye gelenleri huzura kavuşturmaktır.

Enderun Usulü Teravih, iki şekilde kılınır. Birincisinde imam, müezzinleri makam geçişleri ile yönlendirir, ikincisinde ise makamlar arasındaki geçişleri müezzinler sağlar. Buna göre ilk gecede geçişleri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler. Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetlerinden oluşur. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan’ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler okunur. Kısacası Enderun Teravih Namazı, her dört rekatı Türk Musiki’nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir Osmanlı Enderun Mektebi geleneğidir.

Enderun Teravih’inde en çok hicaz, segâh, isfahan, uşşak ve acemaşiran makamları kullanılır. Kullanılan bu makamlar sayesinde Teravih’e geç kalan bir kimse, namazın kılındığı makamdan hocanın kaçıncı rekatı kıldırdığını anlayabilir.

