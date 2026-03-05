Hunat Camii Önünde Ramazan Estetiği

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışma, vatandaşların iftar çadırı çevresinde Ramazan’ın ruhunu daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Bu kapsamda şehrin önemli tarihi ve sosyal noktalarından biri olan Hunat Hatun Camii çevresi özel ışıklandırma ve dekoratif süslemelerle Ramazan atmosferine büründürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, cami önündeki meydan “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazılı hilal ve yıldız motifleriyle aydınlatıldı.

Ramazan boyunca yoğun ilgi gören iftar çadırının bulunduğu Hunat Hatun Camii önü, gerçekleştirilen estetik dokunuşlarla hem görsel açıdan zenginleşti hem de vatandaşların manevi atmosferi daha derinden hissettiği bir buluşma noktası haline geldi. Kurulan dekoratif ışıklandırmalar, akşam saatlerinde bölgeye ayrı bir güzellik katarken, Ramazan’ın huzurunu ve ruhunu yansıtan bir ortam oluşturuyor.