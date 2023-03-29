Hunat Camii ve tarihi

 Ramazan Ayının gelmesiyle iftar sonrası vatandaşlar teravih namazı için camilerin yolunu tutuyor. Kayseri'deki camilerin tarihini derledik.

PAYLAŞ
  • 29.03.2023 15:22
  • Güncelleme: 29.03.2023 15:22
  • 82
Hunat Camii ve tarihi

Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar iftardan sonra dini görevini yerine getirmek ve manevi huzura ulaşmak için teravih namazı kılmak üzere camilerin yolunu tutuyor. Kayseri’de de birçok tarihi cami bulunuyor. Merkeze olan yakınlığı ve tarihiyle bilinen Hunat Camii’nin geçmiş tarihini araştırdık.
Hunat Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Hunat Cami; Camii Kitabesinde Miladi 1238 yılında Selçuklu Hükümdarı I.Alaaddin Keykubat'ın karısı Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Camii Medrese ve Hamam olarak yapılmış bir külliyedir.Daha sonra Mahberi Hatun türbesi camii için eklenmiştir.Caminin doğu ve batısındaki taş kapıları Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ahşap minberi orijinaldir. Medrese kısmı hediyelik eşya satış yeri olarak kullanılmaktadır.
Hunat Hatun Külliyesi
Alaeddin Keykubad'ın karısı, II. Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun tarafından 1237-1246 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşan bu külliye,gerek genel görünüşü, gerekse yapılış şekliyle Anadolu'da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel ve en önemli örneklerinden biridir. Oturum alanı 2.203 metrekaredir. Caminin batı cephesindeki ana giriş kapısı şaheser bir arabesk süsle donatılmıştır.   Bunun üzerine de, ''Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, gereği üzere namaz kılan, zekat veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder, onarır. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır.'' Mealindeki Ayet-i Kerime yazılıdır. 
Cami’nin üç kapısı vardır. Bunlar, kuzey, batı ve doğuya açılmaktadır. Ana kapı batıdadır. Bu kapının girişte sol tarafında, caminin kuzey ucunda, Mahperi Hatun'un türbesi bulunmaktadır.

Selçuklu döneminde ''Huvand” ünvanı Selçuklu Saray ailesine özel bir ünvan olarak verilmektedir. Mahperi Hatun da bu ünvanı kullandığı için Cami Huvane'dan türkçeleşerek ''Hunat Cami'' olarak adlandırılmıştır, Tarihi değeri çok yüksek mihrabi ve minberi vardır. Kırksekiz büyük ayaklarla beslenen kemerler üzerine oturtulan tavan tonoz şeklindedir. Ortadaki kubbesi daha sonra yapılmıştır. Minaresi ise 2. Abdulhamid döneminde inşa edilmiştir. Caminin arka bölümü Selçuklular döneminde yazlık olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra tamamı kapatılarak bugünkü hale getirilmiştir.Külliye şu anda el emeklerinin sergilendiği merkez olarak kullanılıyor .

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor b

Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesi açılıyor b

Hunat Camii ve tarihi

Hunat Camii ve tarihi

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları, Ömer Çelik'in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları, Ömer Çelik’in komisyon başkanı olduğu gruba mülakat verecek

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

Elektrik ve doğalgazında indirim, asgari ücrete ara zam

Elektrik ve doğalgazında indirim, asgari ücrete ara zam

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser tarama aracı, Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kanser tarama aracı, Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi

CHP'de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

CHP’de Kayseri'den 25 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

DAHA FAZLA
Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı

Kayseri’de beklenen kar yağışı başladı

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: 'Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti'

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: “Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti”

Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Melikgazi birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması yapacak

Melikgazi birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması yapacak

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var