Hunat Hatun Medresesi'nde kitapseverler için imza günü

Hunat Hatun Medresesi’nde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından imza günü düzenlendi. 15 yazar, kitapseverler ile bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı. 3 Ekim Cuma günü başlayan etkinlik, 10 Ekim Cuma günü sona erecek.

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Kalkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Bu sene kitap fuarı olmadığından dolayı düşündük bir karar verdik Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri şubesi olarak. Hunat Kültür Merkezi’nde yapmaya karar verdik. 15 arkadaşımızla beraber Cuma günü başladık. Cuma gününden bugüne kadar yazar-okur buluşması yaptık. Okurlarımız geldi, sohbet ettik sonra da kitaplarımızı imzaladık. Cuma günü programımız bitiyor. Kitapsever arkadaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Kayseri’de kitap okurlarımız var. Kitap okurlarımız yok diyenler yanlış düşünüyor. Kitapseverler geliyorlar, hem yazarlarımızla sohbet ediyorlar hem de kitap imzalatıyorlar. Cuma gününe kadar burada olacağız, bekleriz” ifadelerini kullandı.