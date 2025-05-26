Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni

Kayseri'nin tarihi simgelerinden biri olan Hunat Hatun Medresesi, 24 Mayıs Cumartesi günü ilk nikah törenine ev sahipliği yaptı. Yeni tahsis edilen Nikah Salonu'nda gerçekleşen bu özel anın kıyılmasına Melikgazi Müftüsü Sayın Alim Yaya tarafından şahitlik edildi.

Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni

Törende, Müftü Yaya, evliliğin dini ve toplumsal önemine vurgu yaparak, çifte hayırlı bir birliktelik diledi. Hunat Hatun Medresesi, tarihi dokusuyla bu anlamlı günde bir kez daha ön plana çıkarken, yeni açılan Nikah Salonu ile birlikte kültürel ve manevi mirasını yaşatmaya devam edeceğini gösterdi. Medrese, hayatın en özel anlarına ev sahipliği yapma misyonunu sürdürecek.

Haber Merkezi

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