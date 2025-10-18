  • Haberler
Hunat Medresesi'nde Gazze İçin Bereketli Buluşma: Ümmet Çarşısı'na Yoğun İlgi

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu öncülüğünde, Erciyes Kadın Platformu iş birliğiyle Hunat Medresesi'nde anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenlendi.

Gazze yararına açılan “Ümmet Çarşısı”nda birçok kadının el emeği göz nuru ürünleri sergilendi; ev yapımı gıdalar ve el işi ürünler vatandaşların ilgisiyle buluştu.

Yaklaşık 15 dernek ve vakfın destek verdiği kermesten elde edilen gelirle Gazze halkına umut olmayı hedefleniyor. Organizasyonu üstlenen Esma İşel ve Av. Sena Özdemir, elde edilen gelirin İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Hunat Medresesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, Kayseri halkının duyarlılığını ve ümmet bilincini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

 

Haber Merkezi

