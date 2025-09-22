Hunat Medresesi Sanatçıları, Almanya'da Kayseri'yi Tanıttılar

Hunat Medresesi Kültür Merkezi sanatçılarından, ebru sanatçısı Ahmet Kurt, tesbih sanatçısı Mustafa Kalaycıgil, kalagrafi sanatçısı Osman Durmuş, ney sanatçısı Seyfi Günay, deri işleme sanatçısı Mesut Coşkun ve bez baskı sanatçısı Zeliha Köksal'ın katıldığı festivalde, Kayseri'nin geleneksel sanatları tanıtıldı.

Aynı zamanda festival ziyaretçilerine geleneksel sanat ürünleri ve Kayseri ile ilgili bir kısım dokümanlar hediye edildi.

Kayseri Valiliği’nin destek ve izni ile Almanya'nın Mari şehrinde düzenlenen spor ve kültürün buluştuğu festivale katılan Hunat Medresesi Kültür Merkezi sanatçıları, kadim kentin kültür elçileri olarak festivalde sanatlarını icra edip, Kayseri’yi tanıttılar.