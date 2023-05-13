Hünerli anneler, Anneler Günü'nde en güzel sarmayı yapmak için yarıştı

Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSmall AVM tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Hünerli anneler yarışıyor, en güzel saran kazanıyor’ etkinliğinde rekor kırılarak, 150 katılımcı yarıştı. Yarışma katılan hünerli anneler, Anneler Günü’nde en güzel sarmayı yapmak için hünerlerini sergiledi.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSmall AVM’de düzenlenen yarışmanın sunuculuğunu ünlü isim Faik Öztürk ile oyuncu Gaye Turgut Evin yaptı. Öztürk, AVM’ye gelen misafirlere şarkılar seslendirirken, ikilinin eğlenceli sunumu da katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Hünerli anneler yarışıyor, en güzel saran kazanıyor etkinliğinde yarışma birincisine koltuk takımı, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL ödül verilirken, katılan bütün yarışmacılara da 200 TL eğlence çeki verildi.

Etkinliğin Kayseri’de rekor bir katılımla gerçekleştiğini söyleyen GLA Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Tahir Çelik, “Bugün burada bir sarma yarışması yapıyoruz ve bunu geçen yıl da yapmıştık. Aslında bunu Türkiye genelinde yapıyoruz ve birçok şehirde de yaptık. Fakat Kayseri sarma yarışmasında bir rekora koştu bugün, 150 tane yarışmacımız var şu anda. Bugüne kadar ilk defa Kayseri’de bu sayıya ulaşmış olduk. Çok emek verildi ki sarma çok kolay bir yemek değil. Bugün tabi güzel ödüllerimiz de var. KUMSmall AVM bu tür etkinliklerle bu sene çok iddialı giriyor. Bu ve benzeri etkinlikler devam edecek. Bütün halkımızı da etkinliklerimize bekliyoruz. Bugün burada Faik Öztürk var. Biliyorsunuz ki Safiye Soyman’la çok güzel şovları oluyor ve kendisi burada. Bir de Gaye Turgut Evin var. Kendisi çok ünlü bir oyuncu. İkisiyle çok şenlikli bir sunum olacak diyebiliriz aslında. Biliyorsunuz KUMSmall bir mobilya ve klasik AVM’nin birleştirme alışveriş merkezi. O yüzden birinci olan yarışmacıya çok güzel bir koltuk takımı hediye edeceğiz. İkinci olan yarışmacıya 10 bin TL bir çekimiz olacak ve üçüncü olan yarışmacıya da 5 bin TL’lik bir çek vereceğiz. Ayrıca katılan herkese 200 TL’lik Anadolu’nun en büyük eğlence merkezi olan merkezimizde geçerli bir hediye vereceğiz. Yarışmaya katılan herkesin öncelikle eline sağlık. Çünkü biliyoruz ki çok kolay olmadı, sarma sarmak zaten herkesin yapabileceği bir iş değil ama şunu gördük ki sarma Kayseri’ye has bir şey. Buna kim sahip çıkmaya çalışırsa çalışsın bugünkü tablo, rekor bir katılım Kayseri’de bir patent olduğunu aslında gösteriyor. Hepsinin eline sağlık, biz de bugün hak eden kazansın diyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel sunumlarla hazırlanan sarmalar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek yarışmanın dereceye giren anneleri seçildi.