Hurda otobüsten doğal afet konaklama aracına

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 2 yıl önce hayata geçirilen ve afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda otobüsten tasarlanan afet aracı, 17 gün boyunca itfaiye ekiplerine hizmet etti.

PAYLAŞ
  • 28.03.2023 10:17
  • Güncelleme: 28.03.2023 14:24
  • 93
Hurda otobüsten doğal afet konaklama aracına
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 2 yıl önce hayata geçirilen ve afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda otobüsten tasarlanan afet aracı, 17 gün boyunca itfaiye ekiplerine hizmet etti.

2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda bir otobüs, doğal afet konaklama aracına dönüştürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede görevlendirildiğini hatırlattı. Deprem bölgesinde aynı zamanda afet aracının kriz yönetimini de kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Mobil konaklama afet aracımız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde görevlendirilen personelin afet bölgesinde yemek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağladı. 17 gün boyunca ekiplerimize, afet aracında daha sağlıklı bir biçimde konaklama imkânı oluşturuldu” dedi.

Proje tasarımının tamamen yerli ve milli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, su deposu, lavabosu, tuvaleti, banyosu, yatakları, mutfağı, dinlenme ortamı ve direksiyon yanındaki yardımcı şoförüyle birlikte afet aracı sayesinde ekiplerin, bölgede daha aktif bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Konforlu bir şekilde hizmet verme mantığı içerisinde bir çalışma yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, aracın içerisinin, personelin mevcut şartlarda ihtiyacını giderebilmesi adına, yemek ihtiyacı için mutfak, dinlenmeleri için ranzalar, duş ve lavabo ihtiyaç yerleri, televizyon, klima gibi birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, afet aracının içerisinde, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, mikrodalga fırın, klima, ranza, klozet ve banyo takımı olacak şekilde dizayn edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, kahraman itfaiye ekiplerinin deprem bölgesinde 13 araç, 71 personel ile arama kurtarma çalışmalarında 37 vatandaşı sağ kurtardığını da sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyüksimitci: '200 bine yakın şirketimiz depremden olumsuz etkilendi'

Büyüksimitci: '200 bine yakın şirketimiz depremden olumsuz etkilendi'

Kütüphaneler Haftası'nda Talas bambaşka

Kütüphaneler Haftası'nda Talas bambaşka

Talas'ta Ramazan denetimleri

Talas'ta Ramazan denetimleri

Yeni Mahalle'de 4 bin 500 kişilik iftar coşkusu

Yeni Mahalle'de 4 bin 500 kişilik iftar coşkusu

Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda

Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda

Kayseri'den Deprem Bölgesinde 322 sağlık Çalışanı görev yaptı

Kayseri'den Deprem Bölgesinde 322 sağlık Çalışanı görev yaptı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

6
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta market ve fırınlara ramazan denetimi

Talas’ta market ve fırınlara ramazan denetimi

Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor

Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor

DAHA FAZLA
Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti

Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti

Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki

Şahin'den Kayseripark'taki kaçak inşaata tepki

Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı Test Sürüşü 1 Mayıs'ta

Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı Test Sürüşü 1 Mayıs'ta

3 Ayrı Dosyadan Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

3 Ayrı Dosyadan Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı

Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı