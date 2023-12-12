Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Genel Kurul Yapacak
Erciyes Hurdacılar, Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6 Ocak'ta genel kurul yapacak.
- 12.12.2023 12:12
- Güncelleme: 12.12.2023 13:04
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Hurdacılar, Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6 Ocak’ta genel kurul yapacak.
6 Ocak Cumartesi günü bir restorantta yapılacak genel kurul toplantısı saat 14.00’te başlyacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 20 Ocak Cumartesi günü yine saat 14.00’te yapılacak. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oylandıktan sonra, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilecek.
İHA
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