Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan otomobilden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ö.Ç. idaresindeki 38 TS 634 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve 1 kişi yara almadan otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği şeridi araç trafiğine kapattı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, bariyerlerde hasar oluştu. Hurdaya dönen otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.