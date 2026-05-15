HÜRJET yılsonunda Kayseri'den Uçacak: Geleceğin Havacılık Vizyonu

Gençlere İlham Verici Mesajlar

Etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin Türkiye’nin teknoloji vizyonuna yön verecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. "Yeni Özdemirler, yeni Selçuk Bayraktar’lar yetişsin istiyoruz," diyen Büyükkılıç, 2026 yılı sonunda Kayseri’den HÜRJET’in uçacağı müjdesini verdi. Bu açıklama, şehrin havacılık alanındaki iddialı hedeflerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kayseri’nin Havacılık Tarihi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin havacılık tarihine dair önemli bilgiler paylaşarak, TOMTAŞ’ın kuruluş sürecindeki fedakarlıkları anlattı. "Bir şehir düşünün; elektrik yok, tren yolu yok," diyerek, geçmişteki zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelme azmini dile getirdi. Bu bağlamda, Kayseri’nin üretim ruhunun ve azminin genç nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

HÜRJET ve Gelecek Vizyonu

Kayseri’nin yeniden havacılık alanında güçlü bir merkez haline gelmesi gerektiğini belirten Büyükkılıç, "Durmak yok, koşmaya devam," ifadeleriyle şehrin hedeflerine ulaşma kararlılığını vurguladı. 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti hedefleriyle birlikte, HÜRJET’in 2026’da Kayseri’den uçması, şehrin geleceği için büyük bir öneme sahip.

TOMTAŞ ve Özdemir Bayraktar’ın Mirası

TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, merhum Özdemir Bayraktar’ı rahmetle anarak, TOMTAŞ’ın temellerinin 100 yıl önce atıldığını ifade etti. Ekşi, Kayseri’nin havacılık alanındaki potansiyelinin, bu tür etkinliklerle daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

Kayseri, gençlerin azmi ve üretim gücüyle havacılıkta yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bu hedefler doğrultusunda, şehrin geleceği için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.